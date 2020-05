E’ stata pubblicata la graduatoria relativa al bando della Regione Campania “Giovani in Comune“: il progetto “Fuori dal Comune“, presentato dal Comune di Padula in sinergia con il Forum dei Giovani di Padula, si è classificato al primo posto, proponendo il sostegno della mobilità giovanile per avvicinare i ragazzi alle Istituzioni non solo locali, ma anche regionali, nazionali ed europee.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto a livello regionale che premia l’impegno del Forum dei Giovani di Padula – hanno dichiarato il sindaco Paolo Imparato e l’assessore alle Politiche Giovanili Filomena Chiappardo -. I ragazzi hanno creato un progetto vincente, nel quale abbiamo creduto ed investito immediatamente“.

“Il nostro grazie va a tutti i ragazzi del Forum per la loro passione e la loro serietà, alla coordinatrice Ilaria Tardugno e al Direttivo, a tutti coloro che, negli anni, hanno lavorato a tanti progetti – hanno sottolineato -. Grazie al Segretario Generale Francesco Cardiello, al RUP del progetto Antonella Cartolano, alla Regione Campania, nella persona dell’Assessore Lucia Fortini, che consentirà ai ragazzi di vivere un’opportunità unica. E’ la prima volta che c’è un’attenzione forte a Padula nel settore delle Politiche Giovanili“.

“Sin dal primo momento, infatti, abbiamo puntato sulle Politiche Giovanili come punto strategico dell’azione amministrativa – hanno concluso -. Insieme all’ambito culturale, anche grazie alla rinuncia dell’indennità di carica, si è potuto investire in maniera più puntuale in settori fondamentali per la crescita di Padula“.

– Paola Federico –