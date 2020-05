La Camera di Commercio di Salerno ha istituito un contributo a fondo perduto alle MPMI (microimprese, piccole e medie imprese) della provincia di Salerno per l’abbattimento del costo degli interessi e oneri accessori sui finanziamenti di importo non superiore a 25mila euro previsti dal D.L. 8 aprile 2020, finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale.

Il contributo è fino al 100% della quota di interessi e oneri accessori relativa all’intero finanziamento, fino ad un contributo massimo di 1.500 euro.

Sono ammissibili i finanziamenti finalizzati a:

esigenze di liquidità;

consolidamento delle passività a breve;

investimenti produttivi.

Possono beneficiare del contributo le imprese che sono in possesso dei seguenti requisiti:

sono MPMI con sede legale o unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Salerno;

risultano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;

non sono sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali;

risultano attive al momento della presentazione della domanda e al momento dell’erogazione del contributo;

sono in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva;

sono in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo;

abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione.

La somma complessiva messa a disposizione per l’iniziativa e pari a 1.197.857,94 euro.

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco-Servizio Agef.

Il contributo è erogato in un’unica soluzione, entro 10 giorni dalla comunicazione formale all’impresa.

