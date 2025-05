Paura questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo.

Per cause da accertare una Fiat Croma, mentre stava percorrendo l’arteria stradale in direzione Sud, ha dovuto terminare la sua corsa a Eboli poiché è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

Il conducente, fortunatamente, accortosi del malfunzionamento della vettura e del fumo che fuoriusciva dal vano motore è riuscito ad accostare in tempo e a mettersi in salvo allertando i soccorsi.

Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza la zona.