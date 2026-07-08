Nella notte la Polizia di Stato, con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno con i militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, ha arrestato uno straniero.

L’uomo è gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali.

Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione relativa ad un’aggressione in atto nei pressi della Villa comunale. Sul posto sono state individuate tre giovani turiste straniere che presentavano evidenti segni di colluttazione. Poco distante, la Polizia ha rintracciato e bloccato il presunto aggressore che stava tentando di allontanarsi.

L’uomo avrebbe seguito una delle giovani, appena maggiorenne, per poi aggredirla, baciandola contro la sua volontà, palpeggiandola e compiendo ulteriori atti di natura sessuale. Al tentativo di intervento delle amiche della vittima, lo straniero avrebbe reagito con violenza, colpendo una delle ragazze al volto e provocandole lesioni, prima di essere definitivamente bloccato dalle Forze dell’Ordine.

Al termine degli adempimenti di rito l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.