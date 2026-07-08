“La forza per vincere ce l’hai nel sangue: donane un po’ agli altri!” è il messaggio della campagna di sensibilizzazione promossa da AIL Salerno – Sezione Marco Tulimieri per invitare tutti a partecipare alla due giorni di raccolta sangue in programma sabato 11 e domenica 12 luglio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, presso il Centro Trasfusionale del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione di sangue, un gesto semplice, gratuito e sicuro che può fare la differenza per tanti pazienti, in particolare per coloro che affrontano patologie ematologiche e oncologiche e che necessitano frequentemente di trasfusioni per sostenere le cure.

Nei mesi estivi il fabbisogno di sangue aumenta mentre, parallelamente, le donazioni tendono a diminuire. Per questo motivo AIL Salerno rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura della solidarietà, invitando tutti i cittadini idonei a compiere un gesto concreto di generosità.

“Donare sangue significa donare speranza e vita. Bastano pochi minuti per offrire un aiuto prezioso a chi sta combattendo una battaglia difficile. Ogni sacca raccolta rappresenta una concreta possibilità di cura per tanti pazienti – dichiara Elvira Tulimieri, Presidente AIL Salerno – Invitiamo dunque donatori abituali e nuovi volontari ad unirsi a noi in queste due giornate. Vogliamo diffondere, soprattutto tra le giovani generazioni, la cultura del dono e far sì che questa diventi consapevolezza, responsabilità condivisa e soprattutto azione concreta”.

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.ailsalerno.it oppure telefonare allo 089/2750969.

Domenica 12 luglio è possibile donare il sangue anche con Avis Battipaglia che attende i donatori dalle 8.00 alle 11.30 al Centro Trasfusionale dell’ospedale “Santa Maria della Speranza”. Per maggiori informazioni rivolgersi al 339/7069702.

Per donare il sangue bisogna essere maggiorenni e godere di un buono stato di salute. Prima di recarsi al Centro Trasfusionale è possibile fare una leggera colazione evitando latte e derivati.