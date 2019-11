Avvistati topi nella Scuola Media di Sant’Arsenio. Il sindaco Pica ne dispone la chiusura

Il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica ha disposto la chiusura, da oggi e per tutta la giornata di domani, giovedì 21 novembre, della Scuola Media per effettuare alcuni accertamenti a seguito dell’avvistamento di topi in un’aula.

I topi sono stati avvistati al secondo piano dell’istituto, nella nuova ala. Immediatamente è stata avvisata la vicepreside della scuola, Maria Gallo, che ha subito richiesto ed ottenuto l’intervento del sindaco.

“Molto probabilmente – dichiara Gallo – sono entrati da una delle porte di emergenza perché, come sappiamo, in quella strada i topi ci sono. Abbiamo quindi dovuto far partire l’iter necessario, ovvero chiamare il Comune che ha poi disposto la chiusura dell’istituto“.

Il sindaco Pica ha prontamente inviato i tecnici per la disinfestazione, ma occorrerà comunque aspettare il pomeriggio di domani per avere notizie certe sui risultati e quindi sulla possibile riapertura per la giornata di venerdì.

– Paola Federico –