Sono diversi gli avvistamenti in Germania, a Dortmund e Francoforte, di Vincenzo Calienni, il giovane 23enne di Tito che ha fatto perdere le sue tracce il 9 luglio scorso da Mosbach, cittadina dell’area del Baden-Württemberg. A confermarlo è la madre del ragazzo, la signora Lucia Buono, che spera, insieme al padre Giovanni Calienni e a tutti i familiari, di poterlo riabbracciare al più presto.

Inoltre, è stata recuperata al Municipio di Francoforte, nell’ufficio dedicato agli oggetti smarriti e rinvenuti, la valigia di Vincenzo, ritrovata qualche settimana fa nei pressi di un centro commerciale. A recuperarla è stato l’avvocato André Castelli, che la signora Lucia ha nominato qualche giorno fa. La valigia in questi giorni arriverà a Tito e contiene all’interno il computer portatile, cellulare, vestiti ed alcune carte personali che sembrano non far trapelare alcun allarme.

C’è comunque preoccupazione per il giovane, che, ricordiamo, venne ritrovato il 15 luglio dalla Polizia a Francoforte, ma poi rilasciato vista la sua maggiore età. I familiari da quel giorno non hanno notizie.

Nei giorni scorsi la Procura di Potenza ha riaperto il caso e riattivato le ricerche, dopo la nuova denuncia presentata dai familiari. Il padre, Giovanni, si è attivato facendo affiggere su tutti i bus la foto del figlio. Il ragazzo, infatti, sarebbe stato visto diverse volte su alcuni bus che collegano le due città tedesche. La madre le sta provando tutte per arrivare a lui. Le ricerche vedono il coinvolgimento della Polizia italiana e di quella tedesca. In particolare, sono riprese ormai da giorni le attività info-investigative degli agenti della Questura di Potenza della sezione Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

