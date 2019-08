Sala Consilina: cumulo di rifiuti prende fuoco nel centro abitato.In fiamme cassetta di derivazione Enel

Attimi di paura nella notte a Sala Consilina in via Giuseppe Mazzini.

Un piccolo cumulo di rifiuti, per cause ancora in corso d’accertamento, ha preso fuoco e in breve tempo le fiamme hanno lambito una cassetta di derivazione Enel.

Ad accorgersi del rogo sono stati alcuni residenti della zona che hanno prontamente provveduto ad allertare i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che, una volta giunti sul posto, sono riusciti in pochissimo tempo a spegnere il piccolo rogo.

Molte abitazioni e attività commerciali del centro del paese sono rimaste per un po’ senza corrente elettrica e si è reso necessario l’intervento dei tecnici “e-distribuzione” che hanno ripristinato la cassetta danneggiata.

– Annamaria Lotierzo –