Aveva trasformato l’armadio in una serra per coltivare cannabis indica.Arrestato 27enne di Marsico Nuovo

Aveva trasformato l’armadio della sua camera in un’attrezzata serra per coltivare alcune piante di marijuana.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Viggiano, nel corso dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Potenza, hanno arrestato un 27enne di Marsico Nuovo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il giovane, all’interno della sua abitazione, aveva svuotato un armadio creando una serra artigianale dotata di un sofisticato sistema di illuminazione e riscaldamento con lampade a raggi infrarossi, che consentiva a due piante di cannabis indica di crescere all’interno del mobile.

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato, oltre alle piante, anche 26 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish, già suddivisi in altrettanti involucri in cellophane, vari semi di cannabis indica e materiale per il confezionamento della droga.

L’intervento si inserisce nel contesto dell’intensificazione dei controlli predisposti sull’intera provincia di Potenza dai Carabinieri, finalizzati a contrastare vari i fenomeni, tra i quali quello della coltivazione e vendita della droga che, dall’inizio dell’anno, hanno già consentito di arrestare 14 persone, di denunciare altre 23 per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, di segnalare 42 persone quali assuntori e di sequestrare oltre un chilogrammo di droga tra cocaina, hashish e marijuana.

– Annamaria Lotierzo –