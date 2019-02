Automobile prende fuoco a Teggiano. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Attimi di paura questa mattina a Teggiano in località Misericordia.

Una Fiat Punto in sosta, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente preso fuoco.

L’auto era stata parcheggiata qualche minuto prima, davanti casa in via Pedemontana, dal proprietario che appena ha iniziato a vedere le fiamme ha allertato i soccorsi.

Giunti prontamente sul posto, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Solo ieri, sempre a Teggiano, nel centro storico, un’altra auto ha preso fuoco ma anche in quel caso i Vigili del Fuoco hanno evitato il peggio.

– Paola Federico –