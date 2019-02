Ladri in azione ad Auletta. Rubati computer dall’Istituto Scolastico Comprensivo

Ancora un istituto scolastico preso di mira dai ladri. Ieri sera i soliti ignoti hanno rubato nell’Istituto Comprensivo Don Bosco in via Largo Cappelli ad Auletta.

I ladri sono riusciti ad entrare forzando una porta posteriore che dà l’accesso alla palestra dell’edificio scolastico e hanno portato via 3 computer presenti in alcune aule. Intorno alle 22 è suonato l’allarme che ha messo in fuga i ladri.

Sul posto sono giunti subito i Carabinieri della locale Stazione, quelli della Stazione di Sicignano degli Alburni e i militari della Compagnia di Sala Consilina che indagano su quanto accaduto.

Anche il sindaco di Auletta Pietro Pessolano e il consigliere Antonio Addesso sono prontamente giunti a scuola e hanno previsto un potenziamento della porta di accesso alla palestra.

– Rosanna Raimondo –