Autocisterna adibita al trasporto di latte si ribalta lungo la Statale 19. E’ accaduto questa mattina al km 13,500 nel territorio di Serre.

Per cause da accertare il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante e la cisterna si è ribaltata in strada riversando il carico.

Fortunatamente l’autista è rimasto illeso.

La Statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire la rimozione del mezzo, mentre il personale di Anas si è occupato delle operazioni di pulizia del materiale e di sgombero del piano viabile.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della locale Stazione per stabilire la dinamica dell’incidente.