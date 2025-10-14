Partirà il 21 ottobre il ciclo formativo online gratuito “Dalla parte dei genitori”, un percorso rivolto soprattutto a genitori ma anche a educatori e insegnanti per accompagnare figli e figlie nella delicata fase dell’adolescenza, con strumenti concreti ed efficaci. Il progetto è a titolarità dell’Ambito Socio-Territoriale Lagonegrese Pollino e gestito dalla Cooperativa Sociale Iskra, con il coinvolgimento del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti (CPP), punto di riferimento nazionale nell’ambito educativo, fondato da Daniele Novara.

A condurre gli incontri sarà Laura Petrini, formatrice del CPP, esperta di dinamiche relazionali e processi educativi.

Ogni appuntamento affronterà un tema cruciale della relazione educativa: dalla gestione dei conflitti familiari alla comunicazione genitore-figlio, dalle regole alle emozioni, fino al rapporto con il mondo digitale.

“In un tempo in cui i genitori sono spesso lasciati soli ad affrontare sfide complesse, questo ciclo vuole essere un’occasione concreta per riconoscere, condividere e rafforzare il proprio ruolo educativo” spiega Laura Petrini.

Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Zoom, dalle ore 17.00 alle 18.30, con cadenza mensile (ottobre – gennaio). La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione per ciascun incontro attraverso un apposito modulo online.

Il primo appuntamento è in programma per il 21 ottobre alle ore 17.00. L’argomento trattato sarà “Un adolescente in famiglia: come gestire il conflitto con i figli”.

Per iscriversi CLICCARE QUI

Per ulteriori informazioni scrivere a centrofamiglie@ambitoviggianello.it