Dal 21 ottobre al via il ciclo formativo online “Dalla parte dei genitori” con la Cooperativa Iskra
Partirà il 21 ottobre il ciclo formativo online gratuito “Dalla parte dei genitori”, un percorso rivolto soprattutto a genitori ma anche a educatori e insegnanti per accompagnare figli e figlie nella delicata fase dell’adolescenza, con strumenti concreti ed efficaci. Il progetto è a titolarità dell’Ambito Socio-Territoriale Lagonegrese Pollino e gestito dalla Cooperativa Sociale Iskra, con il coinvolgimento del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti (CPP), punto di riferimento nazionale nell’ambito educativo, fondato da Daniele Novara.
A condurre gli incontri sarà Laura Petrini, formatrice del CPP, esperta di dinamiche relazionali e processi educativi.
Ogni appuntamento affronterà un tema cruciale della relazione educativa: dalla gestione dei conflitti familiari alla comunicazione genitore-figlio, dalle regole alle emozioni, fino al rapporto con il mondo digitale.
“In un tempo in cui i genitori sono spesso lasciati soli ad affrontare sfide complesse, questo ciclo vuole essere un’occasione concreta per riconoscere, condividere e rafforzare il proprio ruolo educativo” spiega Laura Petrini.
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Zoom, dalle ore 17.00 alle 18.30, con cadenza mensile (ottobre – gennaio). La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione per ciascun incontro attraverso un apposito modulo online.
Il primo appuntamento è in programma per il 21 ottobre alle ore 17.00. L’argomento trattato sarà “Un adolescente in famiglia: come gestire il conflitto con i figli”.
Per iscriversi CLICCARE QUI
Per ulteriori informazioni scrivere a centrofamiglie@ambitoviggianello.it