Salerno: prova a rubare un giubbotto in un negozio, straniero denunciato e accompagnato al Centro rimpatri
E’ stato sorpreso a rubare e immediatamente fermato grazie al repentino intervento dei poliziotti della Questura di Salerno.
L’episodio risale ai giorni scorsi quando gli agenti della Sezione Volante sono intervenuti in un negozio su Corso Vittorio Emanuele su segnalazione della Sala Operativa e hanno fermato un cittadino di origini georgiane ritenuto responsabile del tentativo di furto di un giubbotto.
L’uomo, accompagnato negli uffici della Questura, è risultato clandestino sul territorio nazionale e con precedenti per reati contro il patrimonio. E’ stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato.
Al termine degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Immigrazione lo straniero è stato accompagnato al Centro per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.