Auto va a sbattere e prende fuoco ad Eboli. Guardia giurata estrae il conducente dalle fiamme

Momenti di terrore questa notte ad Eboli per un ragazzo che, mentre viaggiava alla guida della sua auto, ha perso il controllo andando a sbattere contro una rotatoria in località Campolongo.

Il veicolo, alimentato a metano, dopo l’impatto ha preso fuoco e le portiere sono rimaste chiuse incastrando il giovane nell’abitacolo. Fortunatamente in quel momento una guardia giurata ha assistito all’incidente e, senza esitare, si è precipitata verso l’auto in fiamme, rompendo il finestrino e riuscendo ad estrarre il conducente.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita grazie al tempestivo intervento della guardia giurata.

Il rogo è stato spento dai Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.

– Chiara Di Miele –