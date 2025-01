Un drammatico episodio quello che si è verificato intorno alle 18 in via Lago Carezza a Pontecagnano Faiano, nei pressi dell’Aeroporto.

Per cause da accertare una Mercedes Classe A con due ragazzi a bordo ha preso fuoco. Entrambi, dopo essere stati soccorsi dai sanitari del VOPI, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Sul posto i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri i quali, insieme ai caschi rossi, dovranno chiarire cosa è accaduto.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale.