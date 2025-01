“Porto a casa una vittoria personale che amplia le mie esperienze di viaggio in autosufficienza e che ha messo in discussione, con una tipologia di gara del tutto singolare in Portogallo, Paese meraviglioso e ospitale, il coraggio di sfidare i propri limiti in una nuova chiave di lettura delle proprie paure e insicurezze”.

Questo il commento a caldo di Giuseppe De Rosa che ha partecipato alla gara “Terra de Gigantes” di Horizontes Turismo Desportivo dal 16 al 19 gennaio.

L’atleta di Sala Consilina, già campione mondiale dal 2022 al 2024 del Continental Challenge, ha appena concluso l’ultramaratona come unico italiano arrivando 14° su 64 partecipanti di diversa nazionalità.

La World’s Marathon Terra de Gigantes attraversa il Portogallo tra il punto più alto continentale e l’Oceano Atlantico in un cammino di 303 km percorsi in 74 ore, con partenza da Torre S. Estrela e arrivo a Nazares.

“Soltanto il 10% dei partecipanti è riuscito a concludere la sfida in autosufficienza – continua – e senza alcun supporto da parte dell’organizzazione. Sei letteralmente solo con te stesso, devi fidarti soltanto delle tue capacità e istinti, affidarti alla forza mentale, perché sai di doverti orientare anche nel buio della notte utilizzando soltanto l’attrezzatura GPS. Un’esperienza unica e indescrivibile che si sviluppa lungo un percorso difficile da attraversare in questo periodo dell’anno per le condizioni meteo impegnative e la pendenza del terreno di oltre 10 metri. Un lungo e suggestivo itinerario non segnalato, reso ancor più difficile dal fatto che ci si ritrova spesso isolati, sapendo che le distanze da percorrere tra le basi vita oscillano dai 44 ai 50 km”.

De Rosa è supportato nelle sue avventure sportive da due main sponsor d’eccezione che hanno deciso di sostenerlo nelle gare: Cosilinauto di Renato Auleta e Cardinale Group di Carmine Cardinale. Entrambi gli imprenditori valdianesi ormai da tempo sono al fianco dello sportivo di Sala Consilina per fornirgli un aiuto concreto ma anche una leale amicizia e tanta stima per le imprese che porta a compimento.