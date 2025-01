La Gelbison vince il derby con la Sarnese (3-2) e conserva il primato del girone G, sia pure con il Cassino che a sua volta non sbaglia la gara con l’Atletico Lodigiani.

Un derby piacevole quello giocato a Castelnuovo Cilento, che ha divertito il pubblico presente. Una gara che fin dalle prime battute ha regalato emozioni. All’8’ Dambros apre le marcature, complice una errata uscita della difesa ospite. Palla recuperata da Prado che serve il compagno di reparto e batte Bonucci. La reazione della Sarnese è affidata a Lagzir: la sua punizione finisce sulla traversa, nell’occasione Apsits appariva battuto.

Poi la Gelbison va vicino al raddoppio con Golfo il quale nel giro di un minuto intorno alla mezz’ora non trova la zampata giusta. La gara torna in equilibrio al 36’: Uliano, ex di turno, trova una conclusione velenosa che beffa l’estremo cilentano e sull’1-1 si va al riposo.

Nella ripresa la Gelbison parte determinata a far suo il derby e Prado prima fa le prove con una spettacolare girata volante e poi all’8’ con un imperioso stacco aereo beffa Bonucci e porta nuovamente avanti la formazione di Giampà. Dopo un tiro velenoso di Salzano, al 25’ il bomber Prado trova la sua doppietta personale che vale il 3-1.

Partita in controllo dei rossoblù, ma al 34’ una leggerezza di Aprile, il quale commette fallo su Mancino, consente alla Sarnese di beneficiare di un penalty trasformato da Lagzir per il 3-2. Gli ultimi minuti sono vibranti e la Gelbison chiude anche in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Golfo.

Dopo 6’ di recupero arriva il triplice fischio e il sospiro di sollievo per i tifosi della Gelbison che possono festeggiare la settima vittoria consecutiva e soprattutto il primato in classifica. E domenica prossima trasferta sul campo della Cynthialbalonga dell’ex Giuseppe Ferazzoli.