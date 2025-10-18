Inflazione. Codacons: “E’ stangata d’autunno per scuola e alimentari”
“L’allarme sulla stangata d’autunno lanciato nelle settimane scorse dal Codacons trova conferma nei dati definitivi dell’Istat sull’inflazione”.
E’ quanto afferma l’associazione dei consumatori commentando i numeri forniti oggi dall’istituto di statistica.
Secondo i calcoli del Codacons, a settembre l’inflazione si attesta al +1,6% su anno che, in termini di spesa e considerati i consumi totali delle famiglie, equivale ad un maggiore esborso pari a +529 euro annui per la famiglia ‘tipo’, +731 euro per un nucleo con due figli. Alcune voci, tuttavia, registrano una crescita più marcata dei listini: gli alimentari e le bevande analcoliche registrano, infatti, prezzi in aumento del +3,7% su anno, mentre a settembre i listini del materiale scolastico (cartoleria e materiale da disegno) aumentano in media del +6,1% su anno. Rincari anche per i libri scolastici che segnano un rialzo medio del +2,4%.
“Se l’inflazione media nazionale risulta sostanzialmente stabile, per alcuni comparti di spesa i prezzi salgono a velocità sostenuta – commenta il Codacons – Settori come gli alimentari e la scuola rappresentano spese obbligate per le famiglie i cui rincari incidono in modo pesante sui bilanci e sulla capacità di spesa dei cittadini”.