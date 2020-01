Esce dall’ufficio postale con la pensione e viene scippata ad Eboli. 70enne ricoverata in ospedale

Esce dall’ufficio postale con la pensione appena incassata, viene pedinata fino sotto casa e scippata.

È quanto accaduto ad una 70enne di Eboli in Via San Berardino. La donna è ora ricoverata in ospedale sotto choc e con numerose contusioni su tutto il corpo.

Lo scippatore, come riporta “La Città di Salerno”, avrebbe agito a volto scoperto e trascinato la malcapitata a terra. Secondo una testimonianza oculare si tratterebbe di un noto pregiudicato della zona.

Il marito della 70enne ha presentato una denuncia ai Carabinieri.

Nei giorni scorsi si è verificato un episodio simile: un anziano è stato pedinato, minacciato con un coltello alla gola e derubato di circa 200 euro nel Rione Molinello.

Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine.

– Claudia Monaco –