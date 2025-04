Nella serata di giovedì scorso gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza sono intervenuti per una lite in atto nei pressi di un esercizio commerciale in piazza Mario Pagano.

Alla vista degli agenti della Polizia di Stato, i giovani coinvolti si sono allontanati. Gli operatori sono riusciti intanto ad identificare immediatamente un minorenne di Potenza che ha riportato una ferita alla testa per la quale si è recato presso il locale Pronto Soccorso da cui è stato dimesso in serata con una prognosi di 7 giorni.

Dopo aver visionato alcune immagini delle telecamere del locale, le pattuglie presenti sul territorio hanno avviato tempestivamente le ricerche degli altri responsabili.

Nel frattempo alla sala operativa della Questura è arrivata una richiesta di intervento in via Mazzini, così i poliziotti giunti sul posto hanno individuato due egiziani che, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, sono stati riconosciuti quali coinvolti nella lite avvenuta poco prima in piazza Mario Pagano. Entrambi sono stati perquisiti.

Anche i due ragazzi erano feriti e sono ricorsi alle cure del locale nosocomio dal quale sono stati dimessi con prognosi di 2 giorni ciascuno.

Tutti e tre i giovani alla luce dei fatti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per rissa.

Tale risultato è stato raggiunto grazie alla presenza capillare del personale della Polizia di Stato sul territorio potentino riuscendo così ad intervenire nell’immediatezza dei fatti scongiurando conseguenze più gravi. Le indagini sono in corso e, al fine di indentificare gli altri soggetti coinvolti, sono state acquisite le immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza utili.

Vale nei confronti degli indagati la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

