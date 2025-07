Un palcoscenico di prestigio l’Aula Consiliare di Vallo della Lucania dove si è tenuta la presentazione del nuovo allenatore della Gelbison Imperio Carcione, alla presenza del primo cittadino del centro cilentano.

La conferenza stampa, aperta anche ai tifosi che hanno affollato la sede comunale, non ha deluso le aspettative. A presentare il nuovo timoniere il presidente dei rossoblù vallesi Maurizio Puglisi, il quale ha evidenziato come la scelta fatta sia stata fortemente voluta da lui.

Il neo trainer dei cilentani si è espresso in maniera positiva: “Dopo la chiamata del presidente Puglisi non ho avuto esitazioni ad accettare – ha affermato -. Sono spinto dall’ambizione e dal progetto del club di puntare al massimo. Sono molto contento di cominciare questa nuova avventura. Io ci credo. La Gelbison avrà bisogno di tutti, ma con una società così strutturata puntare in alto deve essere un nostro obiettivo”.

Carcione poi si è soffermato sulle operazioni di mercato finora messe in atto dalla società: “Abbiamo puntato su calciatori forti con grandi motivazioni. A loro chiedo disponibilità e voglia di scendere in campo per divertirsi e far divertire i tanti tifosi che si attendono da noi di centrare l’obiettivo massimo, consapevoli che le nostre avversarie proveranno a ostacolarci in tutti i modi, ma noi dovremo essere pronti e guardare al traguardo massimo”.

Il tecnico ha dettato anche l’agenda dei prossimi appuntamenti: la stagione parte con il ritiro lunedì 28 luglio, mentre il 26 e 27 saranno svolte le visite mediche. La preparazione andrà avanti fino al 14 agosto e sono in tabellone anche 3 o 4 amichevoli.

Il campionato di Serie D prenderà il via nella prima domenica di settembre.