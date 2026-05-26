Giovedì 28 maggio alle ore 17.30 la sede dell’Associazione Amico Fritz a Sala Consilina ospiterà il quarto appuntamento di “La Vita che Accade – Podcast Live”.

Dopo il successo dei primi incontri questo nuovo capitolo vedrà un importante momento di dialogo e approfondimento online con Stefano Trovato, vicepresidente del CNCA.

Il fulcro del dibattito ruoterà attorno a un interrogativo radicale: “Il lavoro sociale può essere neutrale?”. Partendo dall’esperienza sul campo del CNCA e dall’analisi di modelli d’intervento innovativi come l’Housing First e l’attivazione delle Stazioni di Posta, l’incontro mira a decostruire l’idea del lavoro sociale come mera gestione tecnica delle fragilità. Al contrario, l’obiettivo è riaffermarne la natura di autentico “spazio politico”: un luogo d’azione orientato a rimuovere le cause strutturali delle disuguaglianze e difendere l’universalità dei diritti.

L’evento si inserisce organicamente nell’ambito dei progetti di contrasto alla marginalità sociale Housing First e Stazione di Posta, la cui titolarità fa capo al Consorzio Sociale S10 Vallo di Diano – Tanagro – Alburni, con il coordinamento della Cooperativa Sociale Iskra in qualità di ente gestore.

L’appuntamento rappresenta una preziosa occasione pubblica per ascoltare e condividere visioni, pratiche ed esperienze che attraversano quotidianamente le comunità locali. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i partner locali Amico Fritz, Toko Film Fest e Radio Lasagne Verdi.