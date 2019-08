Auto precipita in un dirupo a Salerno. Quattro persone in gravi condizioni

Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Giovi Montena, frazione di Salerno. Per cause in corso di accertamento, una Mercedes con a bordo quattro persone ha perso il controllo ed è precipitata in un dirupo per circa 30 metri, schiantandosi sulla strada principale della località collinare.

Due degli occupanti dell’auto sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, tra la vegetazione sottostante, e per il loro recupero si è reso necessario l’utilizzo di un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Tutti e quattro i coinvolti sono stati soccorsi dai volontari dell’Humanitas e trasferiti in gravi condizioni presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno.

– Paola Federico –