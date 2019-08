Il “Circolo Carlo Alberto” di Padula rinnova gli appuntamenti letterari. Si parte il 22 agosto

Il “Circolo Sociale Carlo Alberto 1886” organizza in partnership con la Banca Monte Pruno, giovedì 22 agosto, nella restaurata chiesa di Sant’Antonio in Largo San Paolo a Padula, la presentazione della nuova edizione del romanzo di Giuseppe Occhiato, “Oga Magoga”.

Dopo i saluti di Felice Tierno, presidente del “Circolo Sociale Carlo Alberto 1886”, di don Giuseppe Radesca, Vicario Generale della Diocesi di Teggiano-Policastro, di Filomena Chiappardo, assessore alla Cultura del Comune di Padula e di Margherita Vannata in rappresentanza della Banca Monte Pruno, parleranno del volume Rino Mele, poeta e romanziere ed Emilio Giordano, critico letterario e curatore dell’opera.

Laureato in Lettere, Giuseppe Occhiato è stato docente e preside. Oltre che verso la letteratura i suoi interessi sono andati alla linguistica dialettale e soprattutto alla storia dell’architettura normanna nell’Italia Meridionale. Ha lasciato numerose opere.

“Oga Magoga”, il suo romanzo più ambizioso, è apparso in prima edizione nel 2000 ottenendo nel 2003 il Premio Nazionale “Corrado Alvaro”.

L’appuntamento è alle ore 19.

Giovedì 29 agosto, alle ore 19, sempre nella restaurata chiesa di Sant’Antonio sarà presentato il nuovo libro del professore Carmine Pinto, docente di Storia contemporanea all’Università di Salerno, “La Guerra per il Mezzogiorno – Italiani, borbonici e briganti 1860-1870″, edito da Laterza.

Interverranno Felice Tierno, presidente del Circolo “Sociale Carlo Alberto 1886”, del sindaco di Padula, Paolo Imparato, del presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, e del Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese.

Negli anni postunitari la guerra al brigantaggio, dopo decenni in cui è stata relegata a poche righe nei manuali di storia contemporanea, si analizza se si sia trattato di eroica resistenza meridionale al colonialismo sabaudo o sfida allo Stato di bande criminali.

Questo libro, tra i più venduti in Italia (Sezione Saggistica) per la novità di materiali e documenti usati e per la vastità delle ricerche compiute, offre una prospettiva sulla guerra del brigantaggio che innova interpretazioni fino ad oggi date per acquisite. Il libro è già stato presentato in numerose città della Campania e di altre regioni riscuotendo notevole successo al punto che è già alla seconda edizione.

– Claudia Monaco –