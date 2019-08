Teggiano: premiati i migliori artisti del Vallo di Diano al concorso di pittura di “San Marco in Festa”

Ultimo appuntamento da record a Teggiano per la manifestazione “San Marco in Festa” giunta quest’anno alla sua 7^ edizione. Un fiume di visitatori si è infatti riversato in Piazza San Marco per assistere alle esibizioni degli artisti locali, per godere di buon cibo e ottima compagnia.

Nel corso delle tre serate il pubblico ha potuto ammirare la realizzazione di un murales e vari ritratti a cura del pittore Gianmario D’Alessio, visitare il mosaico romano, apprezzare la mostra pittorica delle opere del concorso “Emozioni Teggianesi: tracce di un passato antico”, cantare, ballare e godere delle prelibatezze culinarie locali. Protagonista indiscussa di questa edizione è stata l’arte, in particolare quella di strada per bambini e ragazzi grazie anche alla presenza di un maestro madonnaro che ha spiegato le tecniche di disegno.

“Obiettivo della nostra associazione è quello di diffondere l’arte e la cultura – ha riferito il presidente dell’associazione Il Mosaico, Massimo D’Aguanno – e portarle nel nostro territorio con così grande successo, grazie a questa manifestazione, per noi rappresenta una grande soddisfazione“.

A gareggiare per i premi sono stati 15 concorrenti. Si è classificata al terzo posto, vincendo un premio pari a 100 euro, Tiziana Stigliano con la sua opera “Nobiltà di un’epoca a Teggiano. La fierezza con la quale vengono avanti i personaggi fa rivivere il passato“. Il secondo posto è stato conquistato da Pierluigi Lo Monte, che si aggiudica la somma di 200 euro, con il dipinto dal titolo “Osserva i ricordi“. Primo posto, infine, per l’artista teggianese Cono Giardullo grazie al suo quadro “Tracce di storia e usanze di un popolo“. Al vincitore è stato consegnato un premio di 300 euro messo a disposizione da Cardinale Group.

Presenti all’evento, tra gli altri, don Vincenzo Gallo, parroco di San Marco, Michele Di Candia, sindaco di Teggiano, Pierino Cusati, consigliere segretario dell’Associazione Giornalisti Vallo di Diano, Luigi Vertucci, vicesindaco di Teggiano e Aldo Bianchini, direttore del giornale “Il Quotidiano di Salerno”.

– Maria De Paola –