Attimi di paura oggi a Salerno.

Per cause da accertare, una Smart con a bordo un uomo è piombata in un locale situato nella zona di Fuorni.

Nell’impatto una donna è stata investita ed stata trasportata in codice rosso al “Ruggi” dai sanitari della Croce Bianca giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica. Altre 4 persone sono rimaste ferite in maniera non grave e anche loro sono state portate in ospedale per le cure del caso.

Sembrerebbe che l’uomo, per questioni personali, fosse già intento a provare ad accedere all’interno del locale ed erano già state allertate le Forze dell’Ordine.

Toccherà agli agenti della Volante e della Squadra Mobile della Polizia ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Presenti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

Il responsabile è stato bloccato e condotto in Commissariato.