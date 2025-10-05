Per la Gelbison arriva un altro pareggio dopo quello per certi aspetti anche beffardo rimediato in casa con il Milazzo. Questa volta i rossoblù cilentani lo vanno a conquistare in terra isolana con il Castrumfavara, che si è presentato a quest’appuntamento con un nuovo allenatore in panchina, Nicola Terranova, subentrato a Pietro Infantino con il quale il club ha interrotto il rapporto in modo consensuale.

Imperio Carcione per questo match ha confermato la linea difensiva ma ha modificato alcune pedine nella mediana e in avanti dove al fianco di Liurni ha piazzato Piccioni. La gara è rimasta pressoché in equilibrio, anche se nella prima frazione i padroni di casa si sono resi pericolosi in almeno tre occasioni, la più clamorosa con Tripicchio che su calcio piazzato ha colpito la traversa.

Nella ripresa, nonostante i cambi operati da entrambi i tecnici, il risultato non si è schiodato dallo 0-0 iniziale, nonostante una limpida occasione per i cilentani con il subentrato Ferreira. Per entrambe un punto che le fa rimanere attaccate al gruppo di testa.

La Gelbison ora pensa al match di Coppa Italia in programma mercoledì sul campo della Nocerina. Gara secca, in palio c’è l’accesso ai sedicesimi della manifestazione tricolore. In campionato domenica prossima i rossoblù del presidente Maurizio Puglisi saranno impegnati ancora in trasferta sempre in Sicilia sul campo del Ragusa.