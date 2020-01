Auto in fiamme nel Rione Paterno di Eboli. Si indaga sulla matrice dolosa

Auto in fiamme nella serata di sabato ad Eboli nel Rione Paterno. Per cause in corso di accertamento un SUV è stato improvvisamente avvolto dal fuoco intorno alle 22. Per strada non erano presenti persone, anche perchè in città si stava esibendo Renato Zero in concerto al PalaSele.

Il SUV era parcheggiato in fila accanto ad altri veicoli e le fiamme sono giunte fino al primo piano di un palazzo sovrastante il parcheggio. Così i residenti, notato il fumo, sono scesi in strada ed hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale. Il proprietario ha sporto denuncia contro ignoti, si pensa ad un incendio di natura dolosa.

– Chiara Di Miele –