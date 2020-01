Ladri tentano di rubare un’auto a Battipaglia, poi fuggono e lanciano limoni contro i proprietari

Paura nella periferia di Battipaglia quando nella notte tra sabato e domenica una banda di ladri ha tentato di rubare un’auto in un complesso residenziale della località Belvedere ma, non riuscendovi, l’ha sfasciata per portare via soltanto i pezzi del veicolo.

Inoltre hanno anche forato gli pneumatici di altre auto e tranciato i cavi elettrici per spegnere i lampioni del cortile.

Come si legge su “Il Mattino“, i residenti, dopo aver sentito rumori molesti, sono scesi in cortile per affrontare i ladri che però hanno continuato a smontare l’auto e, durante la fuga, hanno addirittura colpito i malcapitati lanciandogli alcuni limoni raccolti dagli alberi del giardino.

In seguito sono stati allertati i Carabinieri della locale Compagnia che sono giunti sul posto subito dopo la telefonata di allarme, ma la banda era già fuggita. Indagini a tutto campo per dare un volto ai responsabili.

– Chiara Di Miele –