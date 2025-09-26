In merito alle notizie sul fermo da fine luglio dei lavori del Ponte “Caiazzano/Tanagro” tra Padula e Sassano situato sulla SP 51, la Provincia di Salerno precisa che le operazioni sono regolarmente riprese.

“Ad inizio settembre, i pali di fondazione delle spalle sono stati sottoposti a prova di carico. A seguito di ciò, la direzione lavori, per rendere la struttura ancora più sicura, procederà nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili ad installare ulteriori serie di pali e micropali. In seguito saranno effettuate altre prove e si procederà con la realizzazione dell’impalcato e dell’elevazione“ spiega l’Ente.

Come sottolineato dalla Provincia, l’intervento, localizzato in una zona non facile dal punto di vista geologico, richiede estrema attenzione e cura dal punto di vista strutturale per restituire alla cittadinanza una viabilità sicura sotto ogni aspetto.