È stata presentata questa mattina nel Complesso della Santissima Pietà, a Teggiano, la 30ª edizione della kermesse “Alla Tavola della Principessa Costanza”.

Un’edizione importante, che segna un traguardo storico e che porterà nel borgo medievale di Teggiano l’ormai consolidata rievocazione che ha come fulcro il matrimonio tra il Principe di Salerno Antonello Sanseverino e la Principessa Costanza da Montefeltro insieme a tante novità.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Teggiano guidata da Biagio Matera e viene rinnovato dopo il successo dello scorso anno anche il concorso “IncontrArti Teggiano”, aperto quest’anno anche a giovani studenti.

Ad aprire la conferenza con i saluti istituzionali è stato il sindaco Michele Di Candia: “Festeggiamo 30 anni di vita di questa manifestazione che continua a vivere grazie alla forte sinergia tra Pro Loco e Comune e che nel tempo è sempre più cresciuta. Quest’anno abbiamo ottenuto un contributo pari a 60mila euro dalla Regione Campania per l’Assalto al Castello. Questa manifestazione porta ricchezza ed economia ma ci tengo a ringraziare le tante associazioni di volontariato che ci sostengono e ci aiutano. Come Amministrazione facciamo sentire la nostra vicinanza alla Pro Loco e diamo sempre la nostra disponibilità per un evento che porta nel nostro paese migliaia di visitatori in tre giorni”.

“È una storia ricca di cambiamenti, novità, che di anno in anno è cresciuta – ha sottolineato il Presidente della Pro Loco Biagio Matera -. Lo scenario è rimasto caratteristico nel corso del tempo, così come le nostre bellezze, l’aspetto gastronomico e le nostre tradizioni. Oggi la manifestazione è una realtà conosciuta a livello nazionale e ovviamente questo grazie anche a chi ha seguito l’indirizzo iniziale che è stato poi man mano migliorato nel corso degli anni, regalando sempre un maggiore successo. Portare delle novità è molto difficile, perché chi viene è abituato alla struttura di questo evento. Quest’anno abbiamo innanzitutto un Direttore artistico che ha immaginato insieme a noi una serie di iniziative importanti. Le novità sono legate all’allestimento e abbiamo voluto rendere la piazza un teatro vivente, catapultandola indietro nella storia. Abbiamo immaginato di costruire i vicoli in ogni dettaglio, arricchendo gli antichi mestieri, impegnando gli artisti in attività diverse con Monica Vescovi e Marzio Faleri, che porteranno a Teggiano grandi figure che regaleranno performance importanti”.

Tra le novità anche l’ampliamento delle taverne mentre l’Assalto al Castello, fiore all’occhiello della kermesse, avrà uno spettacolo con fuochi che sarà sincronizzato alla musica per rievocare in maniera dettagliata la storia della manifestazione. Gli spettacoli in onore del Principe e della Principessa saranno indirizzati a loro, motivo per cui ci sarà un nuovo palco oltre alla tribuna. Si potrà effettuare anche il cambio moneta col pos. Tra le conferme, invece, ci saranno i Pistonieri di Cava de’ Tirreni di Santa Maria del Rovo, ormai parte fondamentale dell’evento.

Matera ha ringraziato per la realizzazione dell’evento il Comune, la Regione Campania, la Camera di Commercio, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Diocesi di Teggiano, la Fondazione Banco di Napoli, il CdA della Pro Loco, gli sponsor, gli Sbandieratori e Musici e le Tamburine, il Principe e la Principessa, ricordando inoltre che nei tre giorni è prevista l’apertura gratuita dei musei.

“Ringrazio per questa occasione data per raccontare questo evento ricco di componenti, una vera e propria esperienza. Parliamo di una manifestazione molto complessa e impegnativa e per me è un grande privilegio indossare le vesti di Direttore artistico – ha affermato Giancarlo Guercio -. Riuscire a interpretare il tutto in una chiave artistica per poter valorizzare ogni singolo elemento è l’obiettivo che mi sono prefissato. Ho collaborato alla Tavola della Principessa Costanza circa 25 anni fa, quindi ho condiviso le prime esperienze di questa manifestazione e oggi con un ruolo diverso e ben più importante ho avuto un grande riguardo per un evento che abbraccia tutto il territorio. È difficile portare novità, è così ed è giusto: c’è una struttura molto chiara e definita che coinvolge tantissime figure, parliamo di circa 1000 persone tra volontari e artisti. Con i Sanseverino parliamo di una famiglia che ha segnato la storia del Meridione d’Italia che proprio nei giorni raccontati da questa manifestazione segna la spaccatura di una realtà, quindi Teggiano pone l’attenzione su un momento storico fondamentale. Mi sono dato un tema: tentare di vivere l’atmosfera di Diano del 1480”.

Infine Greta De Paola e Vincenzo La Maida, nei panni di Principe e Principessa, hanno rivolto l’invito a partecipare alla storica kermesse.