Manutenzione del Viadotto Gatto e Boulevard Arechi a Salerno. La Regione stanzia 6 milioni di euro
La Regione Campania ha assegnato al Comune di Salerno 3 milioni di euro per lavori di difesa, riqualificazione, valorizzazione della costa Ambito 4 Opere a terra e viabilità e 2.617.000 euro per la manutenzione straordinaria (II Stralcio) del Viadotto Gatto.
La manutenzione straordinaria del Viadotto Gatto servirà a migliorare la circolazione urbana ed extraurbana anche in vista dell’apertura del tunnel Porta Ovest.
Inoltre consentirà di completare la riqualificazione della costa con la costruzione del nuovo Boulevard in una zona al centro della trasformazione urbana con il nuovo Arechi, lo Stadio Volpe, il PalaSalerno, il prolungamento della metropolitana in direzione aeroporto, il centro direzionale e servizi.
Entrambi gli interventi hanno notevole valenza logistica, ambientale, economica ed occupazionale.