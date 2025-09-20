Lo Sporting Sala Consilina chiude la pratica relativa al primo turno di Coppa Divisione con una vittoria dal punteggio tennistico 3-6 sul campo del Città di Potenza.

Il PalaPergola ai dirigenti gialloverdi, con in testa il presidente Giuseppe Detta, ha rievocato ricordi piacevoli: proprio in questa struttura nel 2021 si centrò la promozione in Serie A2 e questa volta in palio c’era il passaggio alla fase successiva.

Come detto, anche per la differente categoria tra le contendenti con la Serie A per lo Sporting Sala Consilina e solo la Serie B per i rossoblù lucani, Felipe Conde, timoniere dei salesi, per regolamento può schierare solo uno straniero: la scelta ricade allora su Fernado Igor ed è stato proprio quest’ultimo a sbloccare il risultato dopo 4’26”. Nella prima frazione la contesa è un monologo di marca salese tanto che nel giro di altri 4 minuti i gialloverdi mettono a segno altre tre marcature a firma di Delmestre, Fatiguso e Baroni. Nella seconda metà del tempo il Potenza dà segnali di ripresa e accorcia con Magalhaes. Prima del suono della sirena, da segnalare altre due reti di Carucci che realizza la quinta marcatura e, a pochi secondi, Canadeo fissa il punteggio del tempo sul 2-5.

Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina appare leggermente appagato e lascia l’iniziativa alla squadra di casa che dopo 3’40” trova anche la terza rete con il solito Canadeo impiegato dal tecnico Rocco Tancredi come portiere di movimento. E sulle ali dell’entusiasmo il Potenza comincia a crederci mentre i gialloverdi, pur creando altre occasioni, non trovano lo specchio della porta rischiando di far avvicinare ulteriormente i lucani che solo a meno di trenta secondi dal triplice fischio con Arillo trovano la rete che fissa il punteggio sul 3-6.

Una vittoria che dà il pass al prosieguo in Coppa Divisione per lo Sporting che venerdì 26 settembre esordirà in campionato con il Napoli in un derby dal grande fascino.

Fiducioso si è detto il presidente Detta: “In questa fase che ci porta all’inizio della stagione ho visto cose buone e questo mi induce a essere fiducioso. Abbiamo una squadra che può dire la sua e un tecnico preparato come Conde, ci può regalare molte soddisfazioni”.

L’invito ai tifosi lo ha fatto Fernando Igor, “Venerdì alle 20.30 dovete starci vicino come solo voi sapete fare e contribuire a farci portare a casa un risultato importante”.