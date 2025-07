Un incidente si è verificato questa mattina lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Agropoli sud.

Per cause da accertare una Citroen, dopo che il conducente ne ha perso il controllo, è uscita fuori strada finendo in una cunetta. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari della Croce Rossa di Agropoli che hanno accompagnato la giovane coppia di Cava de’ Tirreni all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per i rilievi.