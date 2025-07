Da qualche anno, il glutine è diventato il nemico numero uno e pane, pasta, pizza sono tutti nel mirino! Si pensa che il glutine faccia gonfiare la pancia, che sia infiammatorio o che evitarlo faccia dimagrire. Ma siamo sicuri che sia davvero così?

Innanzitutto, spieghiamo cos’è il glutine: è una proteina che si forma nell’impasto di cereali come grano, orzo, farro e segale. È lui che dà elasticità a pane e pizza, rendendoli soffici e fragranti.

Ci sono persone che devono evitarlo davvero, vediamo chi:

i celiaci, perché il loro sistema immunitario reagisce in modo anomalo, causando danni all’intestino;

chi ha sensibilità al glutine non celiaca: una piccola parte di persone può avere fastidi gastrointestinali o sintomi simili dopo aver mangiato glutine, ma senza essere celiaci;

non celiaca: una piccola parte di persone può avere fastidi gastrointestinali o sintomi simili dopo aver mangiato glutine, ma senza essere celiaci; chi ha allergia al grano: qui il problema è diverso e riguarda altre proteine del grano, non solo il glutine.

Per tutte le altre persone sane, il glutine non fa male. Non fa ingrassare, non infiamma il corpo e non è tossico. Anzi, eliminare il glutine senza motivo può rendere la dieta più povera di fibre e vitamine, può spingerti a comprare prodotti “senza glutine” industriali, spesso pieni di zuccheri, grassi e additivi e inoltre può complicare la vita sociale senza alcun beneficio reale.

Anche se non assumendo glutine hai l’impressione di sentirti più leggero la verità è che eliminando pizza, dolci e panini, riduci in automatico molti cibi ricchi di grassi e zuccheri: ecco perché ti senti meglio, non è “colpa” del glutine!

Quindi:

se non sei celiaco o sensibile al glutine, non hai nessun motivo per eliminarlo;

la dieta senza glutine è una terapia per chi ne ha bisogno, non una moda o scorciatoia per stare in forma;

goditi pane, pasta e pizza con serenità, magari scegliendo versioni integrali e di qualità!

Ricorda: il problema non è il glutine ma chi ne parla a sproposito.