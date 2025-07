L’Amministrazione comunale di Sala Consilina ieri in piazza Umberto I ha accolto un incontro, realizzato in collaborazione con l’associazione Libera, per ricordare le vittime della strage di via D’Amelio in occasione del 33° anniversario.

Le testimonianze di Annamaria Torre e Michele Giordano, familiari di vittime innocenti, hanno arricchito il percorso di valorizzazione della legalità fortemente sostenuto dagli amministratori e dal sindaco Domenico Cartolano. Presente, tra gli altri, anche la referente regionale di Libera Anna Garofalo.

I cittadini hanno assistito numerosi e commossi al momento celebrativo ed alle testimonianze.

“Libera ed il Comune di Sala Consilina – ha sottolineato il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Santarsiere – proseguiranno la collaborazione con il progetto Diario della legalità che vedrà il coinvolgimento delle scuole presenti nel territorio”.