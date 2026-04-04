Nel panorama delle macchine movimento terra in Italia si affaccia una nuova realtà destinata a crescere rapidamente: FIMAC SRL.

L’azienda nasce da Fabiano Imparato insieme a suo padre Gennaro e sua sorella Michela, rappresentando un progetto familiare che unisce esperienza consolidata e visione imprenditoriale orientata al futuro. Alle spalle della nuova iniziativa c’è infatti l’esperienza di Imparato Service SRL, realtà con sede a Polla attiva da anni nella vendita e assistenza di automobili e specializzata nei marchi del gruppo Volkswagen. Un know-how costruito sul campo, basato su assistenza diretta, organizzazione e rapporto continuo con il cliente.

FIMAC SRL entra nel mercato con un obiettivo preciso: offrire macchinari affidabili supportati da un servizio concreto e strutturato, in un settore dove il post-vendita rappresenta spesso il vero punto critico. L’azienda è oggi rivenditore autorizzato per l’Italia di RIPPA, marchio già riconosciuto a livello internazionale per la produzione di miniescavatori robusti, semplici da utilizzare e adatti sia a privati che a professionisti.

La gamma proposta comprende:

– miniescavatori compatti

– pale compatte e pale cingolate

– motocarriola cingolata (mini dumper)

– carrelli elevatori

Tutte le macchine sono disponibili in diverse configurazioni in modo da rispondere alle esigenze di un mercato sempre più variegato. Il riscontro iniziale del mercato italiano si presenta già molto positivo, con numerose richieste che confermano l’interesse crescente verso soluzioni affidabili ma accessibili. Parallelamente, l’azienda sta lavorando per attivare a breve anche un servizio di noleggio, con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più completo ai propri clienti.

Per permettere di valutare direttamente la qualità dei prodotti, a partire dal 20 aprile sarà possibile provare i macchinari RIPPA su appuntamento, un’opportunità concreta per imprese e privati di testare le prestazioni sul campo.

Con questa nuova iniziativa, FIMAC SRL si propone come una realtà emergente ma già strutturata, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento nel settore delle macchine movimento terra in Italia.

La sede legale è a Polla in via Enzo Ferrari, 8. Per informazioni, prenotazioni prove o richiesta catalogo è possibile telefonare al numero 350 896 3510 .

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