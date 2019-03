Auto esce di strada e si ribalta a Lauria. Perde la vita un uomo

Un incidente è avvenuto ieri nel comune di Lauria in contrada Timpa Rossa. Un’auto con a bordo due persone, per cause ancora in corso d’accertamento, è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 75 anni per il quale a nulla sono valsi i soccorsi. Nell’impatto è rimasta ferita anche una 70enne che è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Lagonegro. Le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Sul posto presenti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso.

– Annamaria Lotierzo –