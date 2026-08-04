Un incidente stradale nella tarda mattinata di oggi ha coinvolto una bici elettrica e un’auto ad Eboli.

L’impatto, le cui cause sono in fase di accertamento, si è registrato in località Corno d’Oro.

In sella alla bici un 47enne straniero che dopo l’urto è stato sbalzato sull’asfalto riportando una serie di traumi. I sanitari della VOPI lo hanno soccorso e trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno per le cure necessarie.

Sul posto le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.