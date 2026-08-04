“Ieri il Governo ha respinto l’Ordine del Giorno di Futuro Nazionale che chiedeva una proroga dei termini di completamento, collaudo e rendicontazione degli interventi PNRR gestiti dai Comuni. Una decisione sbagliata e lontana dalla realtà“.

Così il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci Attilio Pierro, primo firmatario dell’ordine del giorno.

“I numeri sono chiari – spiega Pierro – tra il 40 e il 50% dei Comuni è in sofferenza sulle scadenze PNRR, oltre il 65% tra quelli sotto i 5.000 abitanti. Sottorganico tecnico, prezzi delle materie prime fuori controllo, pareri che arrivano in ritardo, Codice dei contratti che cambia in corsa. Bocciare questa richiesta significa scaricare sui Comuni il rischio di perdere i finanziamenti e di dover coprire con fondi propri opere già avviate, lasciando opere incompiute non più usufruibili. Ma non solo: ci potrebbero essere delle controversie legali con le imprese e conseguenti spese a carico dei cittadini. Un rischio di dissesto concreto per le amministrazioni più deboli“.

“Noi di Futuro Nazionale non ci stiamo. Non accettiamo che gli Enti locali diventino capri espiatori di scadenze europee rigide e irrealistiche. Continueremo a chiedere proroghe e flessibilità: noi non ci pieghiamo a Bruxelles” conclude il deputato cilentano.