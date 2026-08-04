San Rufo: il 6 agosto presentazione del libro “Il penultimo dono” di Maurizio Pintore
Giovedì 6 agosto la Biblioteca “Nicola Marmo” di San Rufo presenta il libro “Il penultimo dono – La terza via di Sàndor Màrai” di Maurizio Pintore.
Dopo i saluti del sindaco Michele Marmo e dell’assessore Maria Antonietta Aquino discuteranno con l’autore il professore Carmelo Setaro, la professoressa Martina Marmo, la professoressa Valeria Gerallini e l’onorevole Enzo Mattina.
L’appuntamento è alle ore 20.30 in Piazza Municipio.