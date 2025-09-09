Dramma a Sant’Arsenio. Muore soffocato dopo aver mangiato un pezzo di mozzarella
Dramma a Sant’Arsenio dove un 52enne è morto soffocato mentre stava mangiando.
Dalle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe iniziato ad avere una crisi respiratoria dopo aver messo in bocca un pezzo di mozzarella.
I familiari, spaventati, hanno tentato di aiutarlo ma invano.
Sul posto è giunta un’ambulanza rianimativa del 118 ma tutti i tentativi dei sanitari di salvargli la vita sono stati vani. E’ morto sul colpo.
Sconvolta la comunità appena appresa la notizia. Soltanto pochi giorni fa a Lentiscosa di Camerota una donna aveva perso la vita dopo aver ingerito un pezzo di mozzarella durante il pranzo.