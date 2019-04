Il Valdiano all’ultimo respiro acciuffa la vittoria e andrà a giocarsi la permanenza nel massimo torneo di eccellenza ai play out tra tre settimane sul campo del Faiano.

I ragazzi della presidente Barbara Aumenta Sabia sono stati ad un passo dall’inferno quando il Solofra con Parisi al 23’ della prima frazione sono passati in vantaggio. E con questo punteggio si è chiusa la prima frazione a favore dei conciari. Un risultato che avrebbe spianato le porte alla retrocessione diretta per il Valdiano, ma nella ripresa è cambiato tutto.

Gli azulgrana sono scesi in campo determinati a non lasciare la categoria senza combattere e con grande coraggio hanno preso in mano le redini del gioco e, poco prima della mezzora, Pasculli junior ha realizzato una bella rete che ha riequilibrato il match e dopo sei minuti un tocco di mano in area di un difensore irpino ha indotto il direttore di gara a concedere il penalty che l’esperto Masullo ha trasformato con freddezza operando il sorpasso per il team del tecnico Pasculli senior, che dalla panchina ha incoraggiato i suoi. E sul 2-1 si arrivati al triplice fischio.

Una vittoria meritata che è stata accolta con grande emozione dalla brillante presidentessa, che in questa tormentata stagione è stata sempre al fianco della squadra e non ha fatto mancare il suo sostegno e che, dopo la bella vittoria, fa un plauso ai suoi ragazzi: “E’ stato bello vedere la reazione dopo la rete del Solofra e per questo voglio ringraziare tutti i protagonisti che hanno accolto il mio invito a dare il massimo per arrivare al successo. Ora mi godo questa vittoria che ci dà la possibilità di avere un’altra chance per conservare la categoria. Da domani cominceremo a pensare alla sfida del 28 aprile sul campo del Faiano dove auspico un’altra prova di grande spessore e sono convinta che la squadra mi regalerà un’altra gioia“.

In queste tre settimane il team continuerà a lavorare e potrà contare anche sul recupero del forte centrocampista Attilio Della Femina, al rientro dal turno di squalifica.

Intanto, per la cronaca, retrocede in promozione proprio il Solofra, mentre la griglia play out prevede queste sfide: Scafatese – San Vito Positano e Faiano – Valdiano. Le squadre di casa potranno contare su due risultati: la vittoria e il pareggio. Con il San Tommaso promosso in serie D, vanno ai play off: Agropoli – Costa d’Amalfi e Audax Cervinara – Pol. Santa Maria.

– Gerardo Lobosco –