Momenti di paura a Colliano.

Per cause da accertare, un’auto condotta da un 58enne del posto è uscita fuori strada dopo aver probabilmente travolto un cinghiale.

Nell’impatto l’uomo ha riportato delle ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra. Qui è stato immediatamente preso in carico dall’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Terapia Intensiva, diretta dal dottor Luigi Pandolfo e dall’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e Chirurgia d’Urgenza, diretta dal dottore Pasquale Farina.

Il 58enne si trova ricoverato in Rianimazione sotto stretta osservazione.

La presenza degli ungulati in strada continua ad essere un problema molto sentito per le comunità del salernitano.