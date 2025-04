Venerdì 25 aprile alle ore 20.30, presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, torna il grande futsal in una delle fasi più intense della stagione. Con sole cinque giornate al termine del campionato e tre sfide casalinghe ancora da giocare lo Sporting Sala Consilina si prepara ad accogliere la Pirossigeno Cosenza, formazione in piena lotta salvezza.

I draghi gialloverdi vogliono confermare la reazione e dimostrare che la fame di risultati è ancora viva. È il momento di ritrovare insieme quella spinta che solo i grandi cuori sanno dare, in campo e sugli spalti.

Ma questa volta c’è un motivo in più per esserci: l’intero ricavato del match sarà devoluto alla ricerca contro la fibrosi cistica, una malattia genetica grave che colpisce principalmente l’apparato respiratorio e quello digerente. In Italia migliaia di persone ne sono affette e ogni passo avanti nella ricerca può fare la differenza tra respiro e respiro.

Non si gioca solo per i tre punti, ma per una causa che riguarda tutti. Partecipare significa essere protagonisti di una doppia lotta: quella sportiva e quella per la vita.

“Vieni a tifare. Vieni a lottare. Vieni a fare la differenza. Dribbliamo la fibrosi cistica. Ti aspettiamo al Centro Sportivo Meridionale e in diretta su YouTube. Riempiamo il palazzetto di emozioni e solidarietà” fanno sapere dalla società calcistica.