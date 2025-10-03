Sono stati momenti di forte tensione quelli vissuti da alunni e insegnanti dell‘Istituto Comprensivo “Mazzini” a Campagna quando un uomo del posto ha fatto irruzione all’interno dell’edificio scolastico minacciando docenti e alunni.

Stando alle prime ricostruzioni e alle indagini preliminari sembra che il gesto impulsivo dell’uomo abbia come movente presunti atti di bullismo subiti dal figlio, alunno dell’Istituto.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale guidati dal Capitano Alberto Giorgio, che hanno provveduto a sentire a sommarie informazioni il personale scolastico e i docenti, riuscendo così a risalire all’identità dell’uomo che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

L’Istituto ha già avviato un’indagine interna per verificare eventuali situazioni di disagio tra gli alunni e garantire che ogni caso venga gestito nel rispetto delle procedure e del benessere collettivo.

“Comprendiamo la preoccupazione di chi vuole difendere i propri figli o conoscenti, ma è fondamentale che ogni segnalazione venga fatta attraverso i canali ufficiali. L’ingresso abusivo e la minaccia ai danni di minori e insegnanti sono reati che non possiamo tollerare” ha dichiarato il Comandante della Polizia Municipale di Campagna.