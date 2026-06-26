Si concretizza un ulteriore percorso formativo al “Leto” che già da diversi anni era in fase di sperimentazione. È infatti ufficiale l’attivazione del Liceo Matematico presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Teggiano.

Il progetto punta a ridefinire il ruolo della matematica nella formazione liceale, valorizzandone la dimensione interdisciplinare e favorendo una visione unitaria della conoscenza. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo delle capacità critiche, argomentative e riflessive delle studentesse e degli studenti.

“Un’ottima opportunità per il territorio valdianese – ha commentato il Dirigente Scolastico Maria D’Alessio – che incrementa ulteriormente i percorsi formativi del Pomponio Leto. La sperimentazione partirà dall’anno scolastico 2026/2027 e avrà durata quinquennale ed avrà come precipuo obiettivo di realizzare una didattica laboratoriale, secondo una progettazione di moduli multidisciplinari e interdisciplinari, definiti nell’ambito dell’autonomia scolastica”.

Come descritto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Laboratorio Matematico sarà attivato in una prima classe di corso e integrerà il quadro orario dei percorsi liceali ordinamentali del Liceo Classico, del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

Sono previste:

due ore settimanali aggiuntive nel primo biennio;

un’ora settimanale aggiuntiva nelle classi terza, quarta e quinta.

Il decreto richiama anche la necessità di garantire la piena fruizione dell’esperienza educativa e formativa da parte delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali.