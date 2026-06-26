“Dottore, lo so che non dovrei mangiarli, ma quando sono stressata ho bisogno di qualcosa di dolce”.

Questa frase la sento praticamente ogni settimana in farmacia. A volte me la dice una mamma che corre tutto il giorno tra lavoro e famiglia. Altre volte una professionista che vive con il telefono sempre acceso. Altre ancora una persona che sta attraversando un periodo difficile e che si sorprende di aprire il cassetto dei biscotti senza nemmeno rendersene conto. La cosa interessante è che quasi tutti pensano di avere un problema di volontà. “Non riesco a controllarmi.” “Sono golosa.” “Non ho abbastanza forza di volontà”. Eppure, nella maggior parte dei casi, il problema non è la forza di volontà. È il modo in cui il corpo sta cercando di adattarsi allo stress.

Qualche giorno fa una donna di 46 anni entrò in farmacia e mi disse una frase che sintetizza perfettamente questa situazione: “Durante il weekend sto abbastanza bene. Ma nei giorni di lavoro mi viene una voglia continua di dolci.” Non aveva fame vera. Aveva già mangiato. Eppure sentiva quel desiderio quasi irresistibile di cioccolato, biscotti o qualcosa che le desse una gratificazione immediata.

Parlando insieme emerse una situazione molto comune. Sveglia presto, giornate intense, pause ridotte al minimo, mille responsabilità e pochissimo tempo per sé stessa. Apparentemente il problema erano i dolci. In realtà il problema era tutto il contesto che c’era dietro.

Molte persone non sanno che il nostro cervello e il nostro sistema nervoso consumano una quantità enorme di energia quando siamo sotto pressione. Ogni decisione, ogni preoccupazione, ogni situazione che richiede attenzione continua rappresenta un lavoro biologico reale. Non è solo una sensazione psicologica. Il corpo sta davvero consumando risorse.

Quando attraversiamo periodi di stress prolungato entra in gioco un protagonista fondamentale: il cortisolo. Molti lo conoscono come l’ormone dello stress, ma il suo ruolo è molto più ampio. Il cortisolo serve ad aiutarci ad affrontare le richieste della giornata. Il problema nasce quando questo sistema resta attivo troppo a lungo.

All’inizio ci sentiamo efficienti. Poi iniziamo ad avvertire piccoli segnali. Dormiamo meno profondamente. Recuperiamo peggio. Ci sentiamo più stanchi. E soprattutto iniziamo a cercare fonti rapide di energia. È qui che il cervello sviluppa una forte attrazione verso gli alimenti dolci.

Per il nostro organismo lo zucchero rappresenta energia immediatamente disponibile. Quando il sistema nervoso è sotto pressione e percepisce una situazione di affaticamento, cerca istintivamente la strada più veloce per ottenere carburante. Ecco perché molte persone non hanno voglia di broccoli quando sono stressate. Hanno voglia di cioccolato.

Il cervello non sta cercando un premio. Sta cercando energia.

Il problema è che questa strategia funziona solo per poco tempo. Lo zucchero provoca un aumento rapido della glicemia e una temporanea sensazione di benessere. Dopo poco però arriva il calo. E quando arriva il calo, il cervello chiede nuovamente energia. È così che nasce il circolo che molte persone conoscono bene: voglia di dolce, gratificazione momentanea, senso di colpa e nuova ricerca di zucchero qualche ora dopo.

Ma non è soltanto una questione di glicemia. Anche i neurotrasmettitori coinvolti nel benessere e nella motivazione giocano un ruolo importante. Quando siamo stanchi mentalmente e sotto pressione, il cervello cerca tutto ciò che può offrirgli una sensazione immediata di conforto. I dolci rappresentano una delle scorciatoie più semplici.

L’errore più comune che vedo fare è combattere questa situazione soltanto con il controllo. Le persone cercano di resistere, si impongono regole rigide, eliminano completamente ogni gratificazione. Per qualche giorno funziona. Poi il sistema nervoso torna a chiedere quello di cui sente il bisogno e la voglia di dolce ritorna ancora più forte.

La soluzione vera non è fare la guerra ai dolci. È capire perché il corpo li sta cercando. In questi casi è fondamentale lavorare sul recupero. Un sonno migliore, pause vere durante la giornata e una gestione più equilibrata dello stress riducono in modo sorprendente il desiderio compulsivo di zuccheri. Anche l’alimentazione gioca un ruolo decisivo. Una colazione troppo povera, pasti saltati o pranzi consumati in fretta aumentano la probabilità che il cervello cerchi energia rapida nel pomeriggio.

Molte persone migliorano semplicemente imparando a distribuire meglio proteine, fibre e grassi buoni durante la giornata. Questi nutrienti aiutano a mantenere più stabile la glicemia e riducono gli sbalzi energetici che alimentano la ricerca continua di zuccheri.

Anche alcuni supporti nutrizionali possono essere utili quando il sistema nervoso è particolarmente affaticato. Il magnesio, ad esempio, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e può aiutare a ridurre quella tensione continua che spinge molte persone a cercare conforto nel cibo. In alcune situazioni può essere utile sostenere il metabolismo energetico con nutrienti specifici, soprattutto quando la stanchezza mentale è diventata una compagna quotidiana.

Da farmacista di famiglia considero molto interessanti anche alcune piante adattogene. L’Ashwagandha, per esempio, non agisce direttamente sulla voglia di dolci. Lavora più a monte. Aiuta il corpo a gestire meglio lo stress e a migliorare la capacità di adattamento. Molte persone, dopo alcune settimane, riferiscono di sentirsi più stabili, meno nervose e meno inclini a cercare continuamente gratificazioni alimentari.

Il messaggio più importante che vorrei lasciarti è questo: la voglia di dolci sotto stress non è un difetto del carattere. Molto spesso è un messaggio biologico. È il modo con cui il tuo organismo cerca di dirti che sta consumando più energia di quella che riesce a recuperare.

Quando una persona mi dice: “Dottore, non riesco a smettere di mangiare dolci quando sono sotto pressione”, io non penso immediatamente all’alimentazione. Penso prima al suo livello di stress, alla qualità del sonno, al recupero, alla stanchezza accumulata e a quanto il suo sistema nervoso stia lavorando senza pause.

Perché molto spesso la voglia di dolce non è il problema. È il segnale.