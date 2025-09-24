Lunedì pomeriggio gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno hanno fermato tre cittadini stranieri, due di nazionalità marocchina e uno di nazionalità tunisina.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i tre sarebbero gli autori di una rapina avvenuta il 9 settembre ai danni di una farmacia, nel corso della quale sono stati portati via cosmetici e medicinali da banco.

La proprietaria dell’attività commerciale durante l’accaduto ha riportato anche delle lesioni ed è dovuta ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso.

Terminate le formalità di rito i due cittadini marocchini sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e trasferiti nel carcere di Salerno, mentre il terzo denunciato e accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per la trattazione amministrativa circa la sua posizione sul territorio nazionale.